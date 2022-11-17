Balıklar yeni yuvalarına kavuştu
Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde denizel biyolojik çeşitliliğin korunup geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Büyük İskender Biyoaktif Yapay Resif Projesi” kapsamında, betondan yapılan ve içinde balıkların yaşayabileceği resifler, denize bırakılmaya başlandı.
İskenderun Körfezi'nde, denizde biyolojik çeşitliliğin korunup geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 'Büyük İskender Biyoaktif Yapay Resif Projesi' kapsamında, betondan yapılan ve içinde balıkların yaşayabileceği resifler, denize bırakılmaya başlandı.