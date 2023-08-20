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Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
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20 Ağustos 2023 Pazar 23:10:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2023 Pazar 23:10:00

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındığını açıkladı.

Etiketler : balıkesir yangın bakan yumaklı
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