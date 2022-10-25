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25 Ekim 2022 Salı 22:30:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 22:30:00

Balıkesir'de zincirleme kaza: 6 yaralı

Kaynak: AA

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen tıra, Recep S. yönetimindeki tır arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dorsesindeki malzemeler etrafa saçılan ve hareket eden tır, önündeki araçlara çarptı.

Kazada Recep S. ve diğer araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Tır sürücüsü Recep S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Etiketler : Balıkesir trafik ışıkları zincirleme kaza
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