Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kaynak: AA
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 kara ekibi, 2 dozer ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
�� Balıkesir / Susurluk — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 4, 2022
Orman yangınına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik.
➡️ 2 uçak, 7 helikopter, 17 arazöz, 2 dozer.#OrmanınKahramanları Yeşil Vatanımızı alevlerden korumak için yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. pic.twitter.com/VIldTKiB8L