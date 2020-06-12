Balıkesir'de deprem! Son depremler...
AFAD'dan edinilen son dakika bilgisine göre Balıkesir'in Altıeylül ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın geçtiği son dakika verilerine göre; saat 12.17'de Balıkesir'de merkez üssü Altıeylül olan bir deprem gerçekleşti.
BÜYÜKLÜĞÜ 3.9
Batı Anadolu fay hattında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedilirken, sarsıntının derinliği 8.17 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 3.7 olduğunu açıkladı.
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