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21 Mart 2023 Salı 19:53:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 19:53:00

Balıkesir merkezli uluslararası dolandırıcılık operasyonu: 103 gözaltı

Kaynak: AA

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Balıkesir merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, Almanya, Avusturya, Çekya, Kanada, Peru, Katar ve Irak'ta yaşayan ancak bu ülkelerin vatandaşı olmayan bazı kişileri dolandırdığı iddia edilen 103 zanlı yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya, Avusturya, Çekya, Kanada, Peru, Katar ve Irak'ta yaşayan yabancı uyruklu kişileri telefonla arayarak kendilerini avukat, polis ve kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen 116 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları teknik takibin ardından Balıkesir'in yanı sıra 21 ilde zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonlarda 103 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde 8 şüphelinin halen başka suçlardan ceza infaz kurumlarında olduğu tespit edilirken diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada, haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatılan zanlıların söz konusu ülkelerdeki 400 kişiyi 774 bin 549 avro ve 38 bin 160 dolar dolandırdığı belirlendi.

Etiketler : Balıkesir Dolandırıcılık operasyon

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