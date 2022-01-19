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Balıkesir açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
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19 Ocak 2022 Çarşamba 00:50:00 - Güncelleme:19 Ocak 2022 Çarşamba 00:50:00

Balıkesir açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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Balıkesir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezi'ne götürüldü.

Etiketler : Balıkesir Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik Yunanistan
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