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31 Mart 2022 Perşembe 15:46:00 - Güncelleme:31 Mart 2022 Perşembe 15:54:00

Balıkçılar sezondan umduğunu bulamadı

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1 Eylül'de av yasağının kalmasıyla birlikte sezondan ümitli olan Karadenizli balıkçılar bu seneden umduğunu bulamadı.

1 Eylül'de av yasağının kalmasıyla birlikte sezondan ümitli olan Karadenizli balıkçılar bu seneden umduğunu bulamadı. Zonguldak'ta sezonun bitmesine kısa bir süre tezgahlarda sadece istavrit yer alırken 25 ila 35 liradan alıcı buldu. Sezondan umduklarını bulamadıklarını ifade eden balıkçı Kemal Özçep, "15 Nisanda sezon bitiyor. Parça parça istavrit geliyor. İstavrit biraz pahalı, 35 -40 lira idi. Bugün 25 liraya düştü. Bundan da aşağıya düşeceğini zannetmiyorum. Havalar iyi gittiği sürece böyle devam eder. Denizde kayık bile yok. 2 -3 tane yabancı kayık var. Zaten balık da dışarıda. Elimizden geldiği kadar vatandaşlara temin etmeye çalışıyoruz. Tezgahlarda sadece istavrit var. Bu sene umduğumuz bulamadık. Önümüzdeki sene için hayırlısı" diye konuştu.

Etiketler : Balıkçılar Denizde kayık bile yok Kemal Özçep
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