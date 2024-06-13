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13 Haziran 2024 Perşembe 09:27:00 - Güncelleme:13 Haziran 2024 Perşembe 09:27:00

Balık tutarken ayı sürpriziyle karşılaştılar!

Kaynak: AA

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Rize'de derede balık tutan iki arkadaş, ayılarla karşılaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Rize'de iki arkadaş, Arapdüzü mevkiinde derede balık tutmak istedi.

O esnada dereye gelen ayılar, balık tutan iki arkadaşı panikletti.

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, korkan vatandaşlar birbirlerine "ayı, ayı" diyerek seslendi.

Ayılar, bir süre derede dolaştıktan sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Yaşananlara ilişkin konuşan Süleyman Arıcı, şu ifadeleri kullandı:

"İlk ayı bize sıkıntı yapmadı. İkinci boz ayıya seslenince bize doğru yürüdü. O sırada biz kaçtık. Bir yere kadar kaçabildik. Ayı peşimizi geldiği yoldan geri döndü."

Etiketler : rize ayı dere
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