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25 Mart 2023 Cumartesi 16:21:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 16:21:00

Balık için son bir ay

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Denizlerde av yasağı başlamasına az süre kala tezgahlarda balık miktarı azaldı.

Balıkçılar, balık yemek isteyen vatandaşlara son bir ayı iyi değerlendirmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Tezgahların en ucuz balığı ise kilosu 100 TL ile hamsi ve istavrit oldu.

Balık avı yasağının bitimine 1,5 ay kala tezgahlarda azalma başladı. Balık tezgahlarında azalmalar olsa da çeşidin çok olduğu görüldü. Balıkçılar vatandaşların önümüzde ki günleri iyi değerlendirmesini yönünde uyardı. Talebin en çok hamsi ve istavrit ve olduğunu söyleyen balıkçılar, bu balıkların kilosu 100 TL'den satıldığını belirtti.

Balık sezonun bitmesine son bir ayın kaldığını ifade eden balıkçı Selim Albayrak, "Fiyatlar sezona göre normal seyrediyor. Sezonun bitmesine az bir süre kaldı olan balıklar sezonun son balıkları. Bu sene palamutçuluk oldu sezonu güzel kapatıyoruz. Vatandaşları bekliyoruz. Son bir ayı değerlendirsinler. Balık fiyatları borsa gibidir. O yüzden balık ne kadar çok gelirse otomatikman aşağı düşer. Şu anda talep normal. Ramazandan dolayı çok fazla talep olmuyor. Fiyatlar normal hamsinin kilosu 100 TL, istavrit 100 TL, çinakop 200 TL'den satıyoruz" şeklinde konuştu.

Etiketler : av yasağı balık balıkçı

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