Balık çeşitliliği arttı, hamsi azaldı

Rizeli balıkçıların deniz suyu sıcaklıklarının düşmesiyle beraber ağlarında balık çeşitliliğinde bolluk yaşandı. Balıkçıların bu yılki av sezonundan hamsiden yana yüzü gülse de son zamanlarda hamsi azalmaya başladı. Abdulkadir Vural, "Havalar soğudu, çeşitlerimiz arttı. Balık fiyatlarımız düştü. Deniz soğudu için sargan ve barbun başladı. Tirsi var. Bolluk bereketlilik var" diye konuştu.