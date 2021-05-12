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12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:00:00

Balık adam altın madalyanın peşinde

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Doğuştan iki kolu olmayan ödüllü yüzücü Balık adam Beytullah Eroğlu, antrenmanları sürdürüyor.

Kariyerinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Eroğlu, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayı hedefliyor.

Bayramın üçüncü günü Portekiz'de Avrupa Şampiyonası olduğunu söyleyen Balık Adam, İkinci bir bayramı yaşatmak için inşallah oraya gideceğiz. Dualarınızı bekliyoruz. Orada da kürsüye çıkmayı hedefliyorum" dedi.

Etiketler : balık adam beytullah eroğlu tokyo paralimpik oyunları
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