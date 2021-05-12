Balık adam altın madalyanın peşinde

Kariyerinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Eroğlu, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayı hedefliyor.



Bayramın üçüncü günü Portekiz'de Avrupa Şampiyonası olduğunu söyleyen Balık Adam, İkinci bir bayramı yaşatmak için inşallah oraya gideceğiz. Dualarınızı bekliyoruz. Orada da kürsüye çıkmayı hedefliyorum" dedi.