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Bakıma muhtaç atların "Mucizeler Diyarı"
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31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:00:00

Bakıma muhtaç atların "Mucizeler Diyarı"

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Artvin'in Ardanuç ilçesindeki "Mucizeler Diyarı" bakıma muhtaç ve sahipsiz atlara yuva oldu.

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki "Mucizeler Diyarı" bakıma muhtaç ve sahipsiz atlara yuva oldu. Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) üyeleri, geçen yıl kesim için tırlarla yurt dışına götürülürken hasta, aç, susuz halde sağlıksız ve uygunsuz koşullarda bulunarak Hopa'da el konulan atlar için Tepedüzü köyü Ankliya Mahallesi'nde çiftlik kurdu.

Yasal sürecin ardından HAYDİKO tarafından sahiplenilen atların bakım ve beslenme ihtiyaçları yaklaşık 10 dönümlük, içinde ahırların da bulunduğu "Mucizeler Diyarı" adı verilen çiftlikte karşılanıyor. Atların günlük bakım ve ihtiyaçlarının karşılanması için köyde yaşayan iki kişinin görevlendirildiği çiftlikte, Hopa'dan getirilen 62 atın yanı sıra bir de eşek bulunuyor.

Etiketler : Bakıma muhtaç atlar HAYDİKO Mucizeler Diyarı
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