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03 Eylül 2022 Cumartesi 13:14:00 - Güncelleme:03 Eylül 2022 Cumartesi 13:14:00

Bakan Koca'nın Kovid-19 testi negatife döndü

Kaynak: DHA

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Sağlık Bakanı Koca, "Dün, Kovid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 testinin negatife döndüğünü, programlarına kaldığı yerden devam etmeye başladığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsü atlattığını, Twitter'dan yaptığı açıklama ile duyurdu. Bakan Koca, "Dün, Covid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Koca, koronavirüse yakalandığını 31 Ağustos'ta Twitter'dan "Covid-19 testim 5 gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım" paylaşımıyla duyurmuştu.

Etiketler : sağlık bakanı fahrettin koca koronavirüs covid-19
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