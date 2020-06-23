Bakan Koca'dan İstanbul paylaşımı: 4 kişinin tedavisi devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği sel ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda şu bilgileri verdi:

"İstanbul Esenyurt’ta meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 112 ambulans ekiplerimiz sağlık hizmetleri için kısa sürede olay yerine ulaştı. Halen 4 kişinin tedavisine devam edilmektedir."