Bakan Koca duyurdu: Herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valilik ya da kaymakamlıkların 'musluk suyu içilebilir' duyurusuna kadar, içme ve diş fırçalama için ambalajlı sular tercih edilmelidir. Bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır.' dedi.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
Sağlık sistemimiz her yaralıya ulaşacak acil durum reaksiyonunu gösterebildi. Afetin 3. Gününden itibaren sağlık krizi yaşanmaması için tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz
Toplu alanların dezenfekte edilmesi, kemirgen ve haşerelere karşı ilaçlanması çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Suların analizlerini düzenli olarak yapıyoruz.
Hatay ilimizin Antakya ve Defne ilçeleri dışındaki bütün illerde şebeke suyu verilebilmektedir. Hatay dışındaki bütün illerde klorlama yapılmış olup, yapılmaya devam edilmektedir
Sağlık sistemimiz her yaralıya ulaşacak acil durum reaksiyonunu gösterebildi. Afetin 3. Gününden itibaren sağlık krizi yaşanmaması için tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz