Bakan Koca duyurdu: Herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmadı

Bakan Koca duyurdu: Herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmadı

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:



Sağlık sistemimiz her yaralıya ulaşacak acil durum reaksiyonunu gösterebildi. Afetin 3. Gününden itibaren sağlık krizi yaşanmaması için tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz

Toplu alanların dezenfekte edilmesi, kemirgen ve haşerelere karşı ilaçlanması çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Suların analizlerini düzenli olarak yapıyoruz.

Hatay ilimizin Antakya ve Defne ilçeleri dışındaki bütün illerde şebeke suyu verilebilmektedir. Hatay dışındaki bütün illerde klorlama yapılmış olup, yapılmaya devam edilmektedir

Sağlık sistemimiz her yaralıya ulaşacak acil durum reaksiyonunu gösterebildi. Afetin 3. Gününden itibaren sağlık krizi yaşanmaması için tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz