Bakan Dönmez: 55 öğrencimiz daha Akkuyu'da nükleer mühendis olarak iş başı yaptı

Bakan Dönmez: 55 öğrencimiz daha Akkuyu'da nükleer mühendis olarak iş başı yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

6.5 yıllık emeğin ardından 55 öğrencimiz daha Rusya'daki eğitimini tamamlayarak Akkuyu’da nükleer mühendis olarak iş başı yaptı.



2023'e büyük hedeflerle, gençlerimizin enerjisiyle giriyoruz.



Bu başarıdaki imza hepimizin, bütün Türkiye'nin... ���� pic.twitter.com/wmcVj76GSd — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) June 11, 2020

"6,5 yıllık emeğin ardından 55 öğrencimiz daha Rusya'daki eğitimini tamamlayarak Akkuyu'da nükleer mühendis olarak iş başı yaptı. 2023'e büyük hedeflerle, gençlerimizin enerjisiyle giriyoruz. Bu başarıdaki imza hepimizin, bütün Türkiye'nin."