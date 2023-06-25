Bahşişler karga Maviş'e

Elazığ'da kuaförlük yapan Veysel Doğan, 3 gün önce gittiği bankanın önünde sıra beklerken yolda bitkin düşen yavru bir karga buldu. Uçamadığını fark ettiği ve "Maviş" adını verdiği kargayı görmezden gelemeyen Doğan, onu dükkanına alarak, beslemeye başladı. Doğan'ın elleri ile beslediği kargayı görenler şaşkınlık yaşarken, omuzuna konduğu bazı müşteriler ise kargaya bahşiş veriyor.

