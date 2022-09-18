Bahçıvan olup stresi unuttular

BAKIM İŞLERİNİ ÖĞRENİYORLAR



İstanbul'un trafik ve iş stresinden bunalan farklı meslek gruplarından insanlar, çareyi gönüllü bahçıvanlık yapmakta buldu. Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde bağ, bahçe, fidanlıklarda hem ekim, hem de dikim çalışmalarına yardımcı olan gönüllü bahçıvanlar, ağaç, sebze, fide, çiçek dikme, çim ekme ve bunların bakım işlerini yaparak, bitkilerin yetişmesini sağlama becerisini kazanıyor.

TOPRAK VE BİTKİLERLE RANDEVU



14 dönümlük alanda 2005 yılında faaliyete geçen Türkiye'nin ilk tıbbi bitkiler bahçesinde ağaç dikmeyi, çiçek sulamayı, bitkileri budamayı öğrenen bahçıvanlar günün istedikleri saatinde bahçede bitki ve çiçeklerle buluşmanın keyfini yaşıyor. Bahçedeki işler mevsimsel olarak değişiyor. Bahar aylarında genelde ekim, dikim işleri, ilkbahar, yaz aylarında hasat, sonbahara doğru budamalar oluyor.