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18 Eylül 2022 Pazar 19:00:00 - Güncelleme:18 Eylül 2022 Pazar 19:00:00

Bahçıvan olup stresi unuttular

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Doktorundan mühendisine, tasarımcısından avukatına kadar pek çok meslek grubundan kişi İstanbul'un trafik ve iş yorgunluğunu atabilmek için Zeytinburnu'nda buluşuyor. Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde gönüllü bahçıvanlık yaparak stres atıyorlar.

BAKIM İŞLERİNİ ÖĞRENİYORLAR

İstanbul'un trafik ve iş stresinden bunalan farklı meslek gruplarından insanlar, çareyi gönüllü bahçıvanlık yapmakta buldu. Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde bağ, bahçe, fidanlıklarda hem ekim, hem de dikim çalışmalarına yardımcı olan gönüllü bahçıvanlar, ağaç, sebze, fide, çiçek dikme, çim ekme ve bunların bakım işlerini yaparak, bitkilerin yetişmesini sağlama becerisini kazanıyor.

TOPRAK VE BİTKİLERLE RANDEVU

14 dönümlük alanda 2005 yılında faaliyete geçen Türkiye'nin ilk tıbbi bitkiler bahçesinde ağaç dikmeyi, çiçek sulamayı, bitkileri budamayı öğrenen bahçıvanlar günün istedikleri saatinde bahçede bitki ve çiçeklerle buluşmanın keyfini yaşıyor. Bahçedeki işler mevsimsel olarak değişiyor. Bahar aylarında genelde ekim, dikim işleri, ilkbahar, yaz aylarında hasat, sonbahara doğru budamalar oluyor.

Etiketler : bahçe bahçıcan stres
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