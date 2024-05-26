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26 Mayıs 2024 Pazar 17:42:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2024 Pazar 17:42:00

Baharat değil zeka dopingi! Tüketen cin gibi oluyor

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Bazı baharatlar beyni doğrudan etkileyebiliyor. Bunlardan biri de zerdeçal. Hafızayı ve zekayı geliştiren zerdeçalın faydalarını duyunca çorbalarınıza eklemek isteyeceksiniz. İşte zeka dopingi olan baharatın faydaları...

Binlerce yıldır geleneksel tıbbın başrolü olan zerdeçal, beyin işlevlerini etkiliyor. Birçok baharattan daha fazla sağlık sorununa faydası olan zerdeçalın faydalarını sizler için derledik.

ZERDEÇALIN FAYDALARI

Zerdeçal zekayı ve hafızayı güçlendirir.

Zerdeçal iltihaplanmayı azaltabilir ve inflamatuar hastalıkların semptomlarını hafifletebilir.

Değerli olan bu baharat yaşlanmayı geciktirir ve hücre hasarını önler.

Zerdeçal bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu enfeksiyonlara karşı koruyabilir.

Zerdeçal, kolesterol seviyelerini düşürebilir, kan damarlarını genişletebilir ve kan pıhtılaşmasını önleyebilir. Bu özellikleri sayesinde kalp sağlığına faydalıdır.

Zerdeçalın sindirim sistemine faydaları vardır. Sindirim enzimlerinin aktivitesini artırabilir, sindirim sorunlarını hafifletebilir ve sindirim sistemi iltihaplarını azaltabilir.

Bazı araştırmalar, zerdeçalın kanser riskini azaltabileceğini göstermektedir.

Zerdeçalın anti-inflamatuar özellikleri, eklem iltihabı olan kişilerde ağrıyı azaltabilir ve eklem sağlığını iyileştirebilir.

ZERDEÇAL NASIL KULLANILMALI?

Öncelikle belirtelim ki her şeyin fazlası zarar. Herhangi bir hastalığı olanlar mutlaka doktoruna danışarak tüketmelidir.

Uzmanlar zerdeçalın içerisindeki kurkuminden faydalanabilmek için yağ içerisinde hafif ısıya maruz bırakılmasını öneriyor. Sebze veya et yemeklerinizi bitkisel yağ ve zerdeçalla sote etmek bunun için çok ideal bir yöntem. Kurkumin içeren bir gıda takviyesi kullanımında ise emilimi yüksek ve standartlara uygun olanları seçmeye özen göstermelisiniz.

Etiketler : zerdeçal zeka hafıza baharat
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