Bağışladığı okul arsasına sığındı

Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Malatya'da, evi hasar alan Atilla Kara, ailesinin yıllar önce arsasını bağışladığı okulun bahçesinde kurulan çadır kentte, şimdi depremzede olarak barınıyor. Kara, "Cebinde ne kadar paran olursa olsun lokanta bulamazsın, bir ürün bulamazsın, yatacak yer bulamazsın. Paranın bir önemi kalmadı ki ben de muhtaç oldum" dedi.

