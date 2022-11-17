Bağdat Caddesi'nde scooter denetimi

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'nde elektrikli scooterların kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri, kaldırımda scooter ve motosiklet kullananları durdurdu.

Denetime takılan 10 kişiye scooter'da birden fazla kişi seyahat ettiği, 2 kişiye de kask takmadığı ve trafik levhalarını dikkate almadığı için toplam 4 bin 662 lira trafik cezası kesildi.

Denetime takılan ve ceza uygulanan bir kişi ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.