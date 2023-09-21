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21 Eylül 2023 Perşembe 16:12:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 16:12:00

Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı

Kaynak: AA

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Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. İstanbul Valiliği, Bağcılar'da iş yerinde çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 itfaiye eri yaralandı.

100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Matbaacılar Sitesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yangına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bağcılar'da Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi'nde, içinde kimyasalların bulunduğu iş yerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 itfaiye eri ise yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir."

Etiketler : bağcılar iş yeri yangın matbaacılar sitesi
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