Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı
Kaynak: AA
Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. İstanbul Valiliği, Bağcılar'da iş yerinde çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 itfaiye eri yaralandı.
100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Matbaacılar Sitesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliğinden yangına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bağcılar'da Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi'nde, içinde kimyasalların bulunduğu iş yerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 itfaiye eri ise yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir."
- Bağcılar'da iş yeri yangını
- Sahil kırmızı yosunla kaplandı
- Organları dışarıda doğan Kosovalı bebek, İzmir'de iyileşti
- Malatya'da dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
- Malatya'da dünyanın en zehirli örümceklerinden biri görüldü
- Ankara'da sanayi sitesinde dün çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi