Bacağı koptu ama hayallerinden vazgeçmedi

Gaziantep'te, 1 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle sağ bacağını kaybeden lise öğrencisi Ceren Özçelik (16), ne eğitim hayatından ne de çok sevdiği voleyboldan vazgeçti. Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı'na seçilip, Aksaray'daki kampta ter döken Özçelik, "Spor yapmak beni hayatta tutuyor" dedi.

Aksaray'daki kamp çalışmalarında yer alan Ceren Özçelik, "Çok aktif biriyim. Gitar çalışıyorum, yüzme de gençler kategorisinde Gaziantep ikincisiyim ve çeşitli dallarda madalyalarım var. Hala fizik tedaviye gidiyorum. Kaza sonrası okulumu bırakmadım. Beden eğitimi öğretmeni olmayı hedefliyorum" diye konuştu.

Okul servisinden indiği sırada gelen otomobilin çarpması sonucu sağ bacağını kaybettiğini anlatan Özçelik, "Ailem, bana çok yardımcı oldu. Hiç moralimi bozup, depresyona girmedim" dedi.

