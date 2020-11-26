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26 Kasım 2020 Perşembe 14:52:00 - Güncelleme:27 Kasım 2020 Cuma 09:14:00

Bacağı kesilen kedisiyle fenomen oldu

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Sakarya'da yaşayan Ahsen Akdemir (29), özel klinikte karşılaştığı, bir bacağı kesilen kediyi sahiplendi.

Genç kız, kediyle geçirdiği anları sosyal medyadan paylaşırken, görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi. 'Ekim' ismini verdiği kedisiyle fenomen olan Akdemir “Ekim’in sağlıklı olması her şeyden önemli” dedi.

Etiketler : Ahsen Akdemir Ahsen Akdemir kedisi fenomen
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