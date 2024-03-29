Babasının karaciğeriyle hayata tutundu

Akraba evliliği yapan Demir çiftinin nadir olduğu belirtilen transaldolaz eksikliğiyle dünyaya gelen çocukları Hafsa Betül, babasının donör olmasıyla yapılan karaciğer nakliyle yaşama tutundu.

Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Yıldıray Yüzer, "Bu bebeklerde çok erken yaşta siroz ve karaciğer kanseri gelişiyor, kanser nedeniyle de hayatlarını kaybediyorlar. Babası donör oldu. Dünyada 8'nci bebek olarak geçti" dedi.