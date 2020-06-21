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21 Haziran 2020 Pazar 18:29:00 - Güncelleme:21 Haziran 2020 Pazar 18:29:00

Babalar Günü'nde acı haber! Denize giren oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu!

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Adana'nın Karataş ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. İlçede, serinlemek için denize giren Ali Ercan Karayiğit, su derinleşince çırpınmaya başladı. Oğlunu kurtarmaya çalışan Habip Karayiğit (40),boğularak hayatını kaybetti. Ali Ercan Karayiğit ise denizde kayboldu

Öğle saatlerinde babası Habip Karayiğit ile serinlemek için denize giren Ali Ercan Karayiğit, suyun derinleşmesi üzerine çırpınmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, Habip Karayiğit oğlunu kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Denizde çırpınan baba ve oğlunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Habip Karayiğit, sahil güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkartılırken, Ali Ercan Karayiğit denizde kayboldu.

BABA HASTANEDE ÖLDÜ, ALİ ERCAN KAYIP

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Habip Karayiğit müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karayiğit'in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, Ali Ercan Karayiğit'i bulmak için ekiplerin çalışması devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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