Babalar Günü ile ilgili şiirler! Babalar Günü şiirleri en güzel sözleri haberimizde!

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir. Babalar Günü pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Bu sene Babalar Günü 16 Haziran 2019 Pazar tarihinde kutlanacak. Bu özel ve anlamlı günde babasını hatırlamak isteyenler için en güzel şiirleri araştırdık. İşte en duygusal Babalar Günü şiirleri sizlerle. Babalar Günü şiirleri en güzel sözleri haberimizde...

BABALAR GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER!

BABA!

her yılbaşında

sana söyleyecek

bir tek

sözüm var :

“Seni ne kadar çok seversem

o kadar

çok olsun ömründen geçen yıllar”

Baba!

Babam, ağabeyim, kardeşim, arkadaşım!

Ne zulüm, ne ölüm, ne korku

başımı eğemez!

Yalnız senin elini öpmek için

eğilir başım

Babam, ağabeyim, kardeşim, arkadaşım

Nazım Hikmet

SİZİN HİÇ BABANIZ ÖLDÜ MÜ?

Sizin hiç babanız öldü mü?

Benim bir kere öldü kör oldum

Yıkadılar aldılar götürdüler

Babamdan ummazdım bunu kör oldum

Siz hiç hamama gittiniz mi?

Ben gittim lambanın biri söndü

Gözümün biri söndü kör oldum

Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak

Şöylemesine maviydi kör oldum

Taşlara gelince hamam taşlarına

Taşlar pırıl pırıldı ayna gibiydi

Taşlarda yüzümün yarısını gördüm

Bir şey gibiydi bir şey gibi kötü

Yüzümden ummazdım bunu kör oldum

Siz hiç sabunluyken ağladınız mı?

Cemal Süreya

BABALAR GÜNÜN KUTLU OLSUN ŞİİRİ

Sana, çiçekler getirdim baba,

Sana, torunlarından sevgiler

İğde kokularını getirdim sana,

Hanımeli ballarını…

İyot kokusunu Ege”nin..

Toprağın kokusunu örtmek için,

Bebek kokusu getirdim sana.

Bak üçüncü pazarı geliyor Haziranın,

Ezgisi yanık türküler getirdim sana

Yılların söndüremediği

Yangın alanı yürekte,

Özlemlerimi getirdim sana.

Toprağın karanlığını kaybetmek için,

Sevginin ışığını getirdim sana.

Babam, yarım kalmış bir öykünün

Hazan yapraklarını getirdim sana

Bugün hergün gibi senin günün

Bugün hergün gibi senin özlemin

Babalar günün kutlu olsun.

BABALAR GÜNÜ

Bugün yine babalar günü

Baba hiç görmedi ki güldüğünü

Bir gün duyarsınız öldüğünü

İşte o zaman olur babalar günü

Senede bir gün anmak yetmiyor

Nesil böyle gelmiş böyle gidiyor

Bayramlarda bile elini öpmüyor

Sen buna mı diyorsun babalar günü

Bir gün onlarda baba olacak

Babanın önemini anlayacak

Babasını arasa da bulamayacak

Onlar için olacak kıyamet günü.

BABAMA ŞİİR

Olurda birgün dönersin diye hep o günü bekledim.

O günün hayaliyle yaşadım.

Atmadım elbiselerini, kızarsın diye en sevdiğin traş losyonunu hiç kullanmadım.

Biliyorum bir gün geleceksin.

O günü özlemle, o günü hasretle bekleyeceğim.

Çünkü, sen gelecek ve bana sımsıkı sarılacaksın.

O geçen yılların acısını doyasıya çıkaracağız.

Sen gelince güleceğim tıpkı eskisi gibi.

Seninle hayat bulup yaşama yeniden sarılacağım.

Seni bekliyorum.

Seninle öldüm, yaşama yeniden seninle dönmek istiyorum.

Seni seviyorum.

Hadi dön artık!

Mustafa Özdaş

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.