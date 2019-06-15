Babalar Günü ile ilgili şiirler! Babalar Günü şiirleri en güzel sözleri haberimizde!
Babalar Günü ile ilgili şiirler en trend başlıklar arasında yerini almayı başardı. Babalar Günü şiirleri en güzel sözleri haberimizde yer alıyor. Yarın Babalar Günü coşkusu yaşanacak. Babalar Günü pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Bu sene Babalar Günü 16 Haziran 2019 Pazar tarihinde kutlanacak. Bu özel ve anlamlı günde babalarını hatırlamak isteyen tüm çocuklar gerek mesajlar atacak, gerekse hediyeler alacaklar. Babalar Günü kutlamaları için hazırlıklar başladı bile. Babalar Günü'nde babasını duygulandırmak isteyenler için en güzel şiirleri derledik. En güzel, en anlamlı Babalar Günü şiirleri sizlerle...
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir. Babalar Günü pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Bu sene Babalar Günü 16 Haziran 2019 Pazar tarihinde kutlanacak. Bu özel ve anlamlı günde babasını hatırlamak isteyenler için en güzel şiirleri araştırdık. İşte en duygusal Babalar Günü şiirleri sizlerle. Babalar Günü şiirleri en güzel sözleri haberimizde...
BABALAR GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER!
BABA!
her yılbaşında
sana söyleyecek
bir tek
sözüm var :
“Seni ne kadar çok seversem
o kadar
çok olsun ömründen geçen yıllar”
Baba!
Babam, ağabeyim, kardeşim, arkadaşım!
Ne zulüm, ne ölüm, ne korku
başımı eğemez!
Yalnız senin elini öpmek için
eğilir başım
Babam, ağabeyim, kardeşim, arkadaşım
Nazım Hikmet
SİZİN HİÇ BABANIZ ÖLDÜ MÜ?
Sizin hiç babanız öldü mü?
Benim bir kere öldü kör oldum
Yıkadılar aldılar götürdüler
Babamdan ummazdım bunu kör oldum
Siz hiç hamama gittiniz mi?
Ben gittim lambanın biri söndü
Gözümün biri söndü kör oldum
Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak
Şöylemesine maviydi kör oldum
Taşlara gelince hamam taşlarına
Taşlar pırıl pırıldı ayna gibiydi
Taşlarda yüzümün yarısını gördüm
Bir şey gibiydi bir şey gibi kötü
Yüzümden ummazdım bunu kör oldum
Siz hiç sabunluyken ağladınız mı?
Cemal Süreya
BABALAR GÜNÜN KUTLU OLSUN ŞİİRİ
Sana, çiçekler getirdim baba,
Sana, torunlarından sevgiler
İğde kokularını getirdim sana,
Hanımeli ballarını…
İyot kokusunu Ege”nin..
Toprağın kokusunu örtmek için,
Bebek kokusu getirdim sana.
Bak üçüncü pazarı geliyor Haziranın,
Ezgisi yanık türküler getirdim sana
Yılların söndüremediği
Yangın alanı yürekte,
Özlemlerimi getirdim sana.
Toprağın karanlığını kaybetmek için,
Sevginin ışığını getirdim sana.
Babam, yarım kalmış bir öykünün
Hazan yapraklarını getirdim sana
Bugün hergün gibi senin günün
Bugün hergün gibi senin özlemin
Babalar günün kutlu olsun.
BABALAR GÜNÜ
Bugün yine babalar günü
Baba hiç görmedi ki güldüğünü
Bir gün duyarsınız öldüğünü
İşte o zaman olur babalar günü
Senede bir gün anmak yetmiyor
Nesil böyle gelmiş böyle gidiyor
Bayramlarda bile elini öpmüyor
Sen buna mı diyorsun babalar günü
Bir gün onlarda baba olacak
Babanın önemini anlayacak
Babasını arasa da bulamayacak
Onlar için olacak kıyamet günü.
BABAMA ŞİİR
Olurda birgün dönersin diye hep o günü bekledim.
O günün hayaliyle yaşadım.
Atmadım elbiselerini, kızarsın diye en sevdiğin traş losyonunu hiç kullanmadım.
Biliyorum bir gün geleceksin.
O günü özlemle, o günü hasretle bekleyeceğim.
Çünkü, sen gelecek ve bana sımsıkı sarılacaksın.
O geçen yılların acısını doyasıya çıkaracağız.
Sen gelince güleceğim tıpkı eskisi gibi.
Seninle hayat bulup yaşama yeniden sarılacağım.
Seni bekliyorum.
Seninle öldüm, yaşama yeniden seninle dönmek istiyorum.
Seni seviyorum.
Hadi dön artık!
Mustafa Özdaş
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
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