Baba yüreği yürüttü

Salgın döneminde rehabilitasyon merkezleri kapatılınca engelli oğlunun gelişiminden geri kalmasını istemeyen baba, yürüteçten paralel bara kadar tüm aletleri tahtadan kendi yaptı. Fizik tedavi sürecini bu şekilde devam ettiren Burak artık desteksiz yürüyor.

BİR YIL TEK BAŞINA MÜCADELE ETTİ

Kastamonu'nun Ağlı ilçesi Yeşilpınar köyünde yaşayan Bekir Köse, serebral palsili oğlu Burak'ı, 1,5 yıl önce Kovid-19 sürecinde rehabilitasyon merkezine götüremedi. Oğlunun fizik tedavisinin yarım kalmasını istemeyen Köse, ahşaptan yürüteç ve paralel bar gibi aletler yaparak çocuğunun tedavisini evde destekledi. Tedavide kullanmak amacıyla evde salıncak da yapan baba Köse, bir yılı aşkın süre oğlunun tedavisinin evde devam etmesini sağladı.

ATLI TERAPİDEN DESTEK ALIYORLAR

Burak'ın tedavisi, Kovid-19 sürecinin ardından yeniden rehabilitasyon merkezlerinde devam etti. Bekir Köse, bu dönemde oğlunu Daday ilçesindeki Atlı Terapi ve Model Binicilik Merkezi'ne de götürdü. Burada atlarla rehabilitasyon süreci devam eden Burak, yaklaşık 3 ay önce bağımsız şekilde yürümeye başladı. Bekir Köse "Gün geçtikçe gelişme oluyor. Gelişmesini gözümüzle görüyoruz. O zamanlar desteksiz oturamıyor, desteksiz yürüyemiyordu" dedi.

Baba Bekir Köse "Şu an desteksiz yürüyebiliyor, oturabiliyor. Emeklerimizin karşılığını almak, çabalarımızın sonucunu görmek bize çok mutluluk veriyor" diyor.