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19 Ocak 2021 Salı 05:12:00 - Güncelleme:19 Ocak 2021 Salı 11:16:00

Baba ve 3 kızı elektronik eşya tamir ediyor

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Konya'da yaşayan ve 46 yıldır ev aletleri tamiri yapan Ümit Tunaboylu (58), 16 yıl önce eşi Mardiye Tunaboylu'yu kanserden kaybettikten sonra 3 kızını iş yerine getirip, burada bakmaya başladı.

İş yerinde vakit geçiren kızları da babalarına yardımcı olmak için işini öğrendi. Şimdi baba ve 3 kızı, elektronik ev aletleri ve çaydanlık gibi malzemeleri tamir ediyor.

'EN BAŞTA 'KIZLAR BUNU YAPAMAZ' DİYORLARDI, ÖN YARGIYI YIKTIK'

Annesiz büyüdüklerini için sürekli babası Ümit Tunaboylu'nun iş yerine geldiklerini belirten Hilal Tunaboylu (23) ''Biz babamdan kopamadık. Babamızın yanına gidip geldiğimiz için bu mesleği kazandık. Annesiz büyüdüğümüz için sürekli babamızın yanındaydık ve meslek ilgimizi çekmeye başladı. Ekstra ilgi duyduğumuz için de mesleği yapmaya başladık. Mesleğe ilk başladığımız zaman 'Kızlar bu işi yapamaz' önyargısı vardı. Ancak bizim bu ön yargıyı yıktığımızı düşünüyorum. Yıllara dayanan baba mesleğinden kaynaklı insanların güvenini kazandık" dedi.

Mesleği severek yaptığını belirten Tunaboylu, "Tamir yapmak çok ilgimi çekiyor. Pratik ve zekaya dayalı bir meslek. Sabah geliyoruz, müşterilerimizi ağırlıyoruz. Gelen tamirleri kardeşlerimle birlikte yapıyoruz. Babamda sağ olsun bize yardımcı oluyor" diye konuştu.

'KIZLARIMLA BERABER MESLEĞİMİZİ DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Yaklaşık 46 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü hatırlatan baba Ümit Tunaboylu da şöyle konuştu: "Mesleğimi seviyorum. Kızlarımla beraber mesleğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımın annesi kanser hastasıydı, vefat etti. O süreçten sonra çocuklarımı dükkana getirmeye başladım. Ben işimi yaptıkça onlarda merak etmeye başladı. Merak ettikleri için göstermeye başladım. Onlarda bir süre sonra usta oldular. Onlar yeni nesil oldukları için yeni teknolojik aletler geliyor. Ben bazen onlara akıl danışıyorum. Meslekte beni aştılar. Artık ben çıraklıklarını yapmaya başladım. Eski mekanik işler olursa beni çağırıyorlar; ancak diğerlerini kendileri hallediyorlar."

'BENCE BÜTÜN KADINLAR ÇALIŞMALI'

Müşterilerinin de bu durumdan memnun olduğunu dile getiren Tunaboylu, "Müşterilerin olumlu tepkileri var. Ayrıca kızlarımın kendi müşterileri de bulunuyor. Onun için ben mutluyum hayatımdan. Onlar da mutlu. Biz böyle aile boyu çalışıyoruz. Bence bütün kadınlar çalışmalı. Kadınların kötü haberlerini duymaktansa, kadınların ben her şeyi yapabileceğine inanıyorum" diye konuştu. 

Etiketler : elektronik eşya tamir yaşam
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