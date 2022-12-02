Baba-oğul birlikte yüksek lisans yapıyor
Iğdır'da, Ziyatali Deliktaş, oğlu Furkan Deliktaş ile beraber Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisansa başladı.
Iğdır'da, belediye başkanlığı görevinden emekliye ayrılan Ziyatali Deliktaş (60), oğlu Furkan Deliktaş (25) ile beraber Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisansa başladı. 2 çocuk ve 2 torun sahibi Ziyatali Deliktaş, oğluyla üniversiteye gitmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
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