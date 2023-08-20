Azmiyle kazandı

Milli hayalini kilometrelerce uzaklıktaki spor salonuna "gel-git"le gerçekleştirdi



Yaşadığı Erzurum'un Pasinler ilçesinden 110 kilometre uzaklıktaki Aziziye ilçesine haftanın 4 günü "gel-git"le antrenmanlara katılan kick boks sporcusu Muhammet Emin Alkan, elde ettiği derecelerle "milli takım" hayalini gerçekleştirdi.

7 yıldır evi ile spor salonu arasındaki mesafeyi düşünmeden çalışmalarına devam eden Muhammet Emin, bu yıl Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kick Boks turnuvasında light contact kategorisinde Türkiye şampiyonluğu elde etti.