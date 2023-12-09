Azmetti, 57 yaşında üniversite mezunu oldu
Eskişehir'de yaşayan 57 yaşındaki Gülersoy Kara, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programı'nı başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazandı.
Eskişehir'de yaşayan ilkokul mezunu Gülersoy Kara, açıktan ortaokul ve liseyi bitirdi. Ardından Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programı'na kayıt olan Kara, eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazandı. Aynı zamanda Veteriner Sağlık Teknikeri unvanını kazanan Kara, eğitimin yaşı olmadığına ve biraz gayret ile her şeyin başarılabileceğine dikkat çekti.