Azmetti, 57 yaşında üniversite mezunu oldu

Eskişehir'de yaşayan ilkokul mezunu Gülersoy Kara, açıktan ortaokul ve liseyi bitirdi. Ardından Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programı'na kayıt olan Kara, eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazandı. Aynı zamanda Veteriner Sağlık Teknikeri unvanını kazanan Kara, eğitimin yaşı olmadığına ve biraz gayret ile her şeyin başarılabileceğine dikkat çekti.