ÇOCUKLUK TUTKUSUNU YAŞIYOR



Diyarbakır'da yaşayan ve çocukluk tutkusu olan futbolculuğa 48 yaşında kadın futbol takımlarında oynayarak kavuşan daha sonra kendisini geliştirip, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kursunu bitirerek antrenör olan Azize Ay (54), aşçılığı bırakarak, Halk Eğitim Merkezi'nde futbol meraklısı kız çocuklarına futbol öğretmeye başladı.

BÜYÜK TAKIMLARA GEÇMEK İSTİYOR



Geçmişte kendisinin kurduğu futbolculuk hayalini şimdi kuran küçük kız çocuklarına ön ayak olduğunu söyleyen Azize Ay, "Hayal ettiğim ve benim izimden gelen kız çocuklarına ders veriyorum. Futbol öğretiyorum. Çok da mutluyum. Bundan sonraki hayalim büyük takımlarda hocalık yapmak" dedi.