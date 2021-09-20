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20 Eylül 2021 Pazartesi 19:30:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 19:30:00

Azize Teyze'nin futbol aşkı

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Diyarbakırlı Azize Ay, 39 yıllık futbol hayalini 4 yıl önce profesyonelliğe dönüştürdü. Antrenör olabilmek için lise diplomasını açık öğretimde okuyarak alan 53 yaşındaki Ay, koyu taraftarı olduğu Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda görev yapmak istiyor.

Diyarbakırlı Azize Ay, 39 yıllık futbol hayalini 4 yıl önce profesyonelliğe dönüştürdü. Antrenör olabilmek için lise diplomasını açık öğretimde okuyarak alan 53 yaşındaki Ay, koyu taraftarı olduğu Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda görev yapmak istiyor.

ERGANİ'YE TRANSFER OLDU

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde doğup büyüyen ve 6 yaşından bu yana koyu Fenerbahçeli olan Azize Ay, 39 yıllık futbol hayalini 4 yıl önce profesyonelliğe dönüştürdü. Diyarbekirspor Kadın Futbol Takımı'nda 2 yıl ter döken Ay, daha sonra Ergani Makam Spor'a transfer oldu. Burada da birçok maçta ter döken Ay, antrenör olmak için başvuru yaptı fakat lise diploması olmadığı için kabul edilmedi.

DÜZENLİ ANTRENMAN YAPIYOR

Ortaokul diplomasını açık öğretimden alan Ay, 3 yıl önce kayıt yaptırdığı liseden de bu yıl mezun oldu. Antrenörlük hayaline kavuşmak için büyük çaba sarf eden Ay, evinin yanındaki halı sahada düzenli antrenman yapıyor. Azize Ay, "Antrenör olursam, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda görev almak istiyorum. 6 yaşından bu yana Sarı-Lacivert renklerle büyüdüm" diyor.

ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Azize Ay, "Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç ile tanışmak isterim. Hayallerime kavuştuktan sonra Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda maddiyatı düşünmeden hizmet etmek istiyorum" diye konuştu.

Etiketler : diyarbakır ali koç fenerbahçe azize ay
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