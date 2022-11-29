Azimli kedi oltadaki balığı kaptı
Edirne'de amatör balıkçının Meriç Nehri'nden oltayla tuttuğu balığı alabilmek için yoğun çaba sarf eden kedinin balığı kaptığı görüntü sosyal medyada çokça paylaşılıp, izlendi.
Meriç Nehri kenarında yer alan tesisin işletmecilerinden Bahadır Kılıç, nehir kenarına kano sporu için inşa edilen iskeleden oltasını attı.
Kılıç'ın Meriç'e attığı oltaya, bir süre sonra kefal balığı takıldı.
Balığı oltadan çıkarmaya çalışan Kılıç, bir yandan hareket eden balıkla bir yanda da balığı almaya çalışan kediyle mücadele etti.
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