Azimle atılan ilk adım

Erzurum'da evinin penceresinden düşerek belden aşağısı felç olan ve doktorların 'Artık yürüyemezsin' dediği Züleyha Bingöl (41), azmi ve fizik tedavi sayesinde 15 yıl sonra yürüteçle ilk adımını attı.

Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı'nın da kaptanı olan Züleyha Bingöl, "15 yıl aradan sonra ayakta olmak, ilk adımı atmak çok heyecanlı. 'Yürüyemezsin' denmesine rağmen ayakta durabilmek başarı" dedi.