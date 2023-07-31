Azerbaycan'ın eski Başbakanı Hüseynov hayatını kaybetti

İstanbul Havalimanı'nda fenalaşarak hastaneye kaldırılan Azerbaycan'ın eski Başbakanı Suret Hüseynov, hayatını kaybetti.

Eski Azerbaycan Başbakanı Suret Hüseynov, bugün sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda ani bilinç kaybı ve kalp durması nedeniyle sağlık ekipleri tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hüseynov, burada yapılan müdahalenin ardından üçüncü basamak yoğun bakıma sahip Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneden yapılan açıklamada, eski Azerbaycan Başbakanı Suret Hüseynov'un hayatını kaybettiği belirtildi.