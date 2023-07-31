Azerbaycan'ın eski Başbakanı Hüseynov hayatını kaybetti
Kaynak: IHA
İstanbul Havalimanı'nda fenalaşarak hastaneye kaldırılan Azerbaycan'ın eski Başbakanı Suret Hüseynov, hayatını kaybetti
İstanbul Havalimanı'nda fenalaşarak hastaneye kaldırılan Azerbaycan'ın eski Başbakanı Suret Hüseynov, hayatını kaybetti.
Eski Azerbaycan Başbakanı Suret Hüseynov, bugün sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda ani bilinç kaybı ve kalp durması nedeniyle sağlık ekipleri tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hüseynov, burada yapılan müdahalenin ardından üçüncü basamak yoğun bakıma sahip Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneden yapılan açıklamada, eski Azerbaycan Başbakanı Suret Hüseynov'un hayatını kaybettiği belirtildi.
- Azerbaycan'ın eski Başbakanı Hüseynov hayatını kaybetti
- Valilik saat vererek uyardı: Dikkatli olun
- Meteoroloji, Marmara Bölgesi için tarih verdi: Sıcaklıklar yeniden geliyor!
- Kağıthane'de ormanlık alanda yangın çıktı
- Manisa'da hızlı tren hattının tünel inşaatında 2 işçi gazdan etkilendi
- Ataşehir'de 17 katlı binanın dış cephesinde yangın çıktı