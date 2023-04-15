VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dereye düşen kızını kurtarmak istedi, ikisi de hayatını kaybetti
Milli judoculardan Gençler Avrupa Kupası'nın ilk gününde 4 madalya
Sudan ordusu: Milis güç HDK'yi tasfiye etmeden diyaloğa oturmayacağız
Kadın basketbolunda Avrupa'nın en büyüğü belli olacak
Malatya'da depremlerde ağır hasar gören 4 katlı bina kısmen çöktü
ABD'de tehlikeli madde taşıyan bir tren daha raydan çıktı
15 Nisan 2023 Cumartesi 23:58:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 23:58:00

Ayvalık açıklarındaki Maden Adası'na sığınan 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Maden Adası'nda yardım bekleyen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarındaki Maden Adası'nda bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarını aldı.

Yardım talebinin gelmesi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu "KB-4510" ve Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-15", Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 38 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Etiketler : Sahil Güvenlik Komutanlığ Düzensiz göçmen Ayvalık
Albümü tamamlandı

Albümü tamamlandı
Kadına şiddetle mücadeleye devam

Kadına şiddetle mücadeleye devam
Karahan'a hacker şoku

Karahan'a hacker şoku
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
Eski dostlar buluştu

Eski dostlar buluştu
Melodisini beğendiği tekliyi okudu

Melodisini beğendiği tekliyi okudu
100 milyonluk Edis

100 milyonluk Edis
Yeşilçam övgüsü

Yeşilçam övgüsü
'Firarım Ben'in sözlerini unuttu

'Firarım Ben'in sözlerini unuttu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX