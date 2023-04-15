Ayvalık açıklarındaki Maden Adası'na sığınan 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarındaki Maden Adası'nda bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarını aldı.

Yardım talebinin gelmesi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu "KB-4510" ve Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-15", Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 38 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.