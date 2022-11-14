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14 Kasım 2022 Pazartesi 18:59:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 18:59:00

Aysel Perkgün davasında 'reddi heyet' talebi üst mahkemece reddedildi

Kaynak: DHA

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İzmir'in Buca ilçesinde, dini nikahla yaşadığı Aysel Perkgün'ü (28) darbedip vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Feyzo Duran'ın (25) yargılanmasına devam edildi. Perkgün'ün avukatlarının reddi heyet talebi bir üst mahkeme tarafından reddedildi.

Çamlık Mahallesi'nde geçen yıl 30 Ağustos'ta meydana gelen olayda; uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzo Duran ile dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, iddiaya göre 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü darbedip, vücudunun çeşitli yerlerini defalarca bıçakladı. Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Perkgün, sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Feyzo Duran ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Duran için 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Geçen eylül ayında görülen duruşmada Perkgün'ün avukatları reddi heyet talebinde bulundu. Mahkemenin talebi reddetmesi üzerine avukatlar bir üst mahkemeye reddi heyet için talepte bulundu.

TAHLİYE TALEBİNE RET

Sanık Duran'ın yargılanmasına bugün İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Duran, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, müşteki Aysel Perkgün ve taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkeme başkanı, müşteki avukatlarının reddi heyet talebinin üst mahkemece reddedildiğini söyledi. Duruşmada söz alan sanık avukatı Hüsnü Okan İzcan, müvekkilinin 14 aydır cezaevinde olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu. Sanık Duran ise "Bu eylemleri ben gerçekleştirmedim. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından mahkeme başkanı, Perkgün hakkında yürütülen 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildiğini söyledi. Sanık Duran'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 27 Şubat 2023'e erteledi.

Etiketler : Aysel Perkgün Sanık Duran izmir buca
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