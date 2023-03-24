Ayşe Yıldırım; Makeup Workshop eğitimlerine devam ediyor

Ayşe Yıldırım grup dersleri ile sektöre yeni makyaj sanatçıları yetiştirmeye devam ediyor. Merkez Şubemiz Florya'da ki şubesinde gerçekleşen bu eğitme 20 kişilik gruplar halinde kendisi sahnede anlatarak ve uygulamalı bir şekilde 2 gün boyunca makyaj eğitimi gerçekleştiriyor. Renklendirme teknikleri, yüzün geometrisi, günlük makyaj, gece makyajı, gelin makyajı ve smoky eye makyajı eğitimlerinin yer veren Ayşe Yıldırım yoğun talep alan bu eğitimler sonunda katılımcılar Ayşe Yıldırım imzalı sertifikaları sahip olabiliyor. Bu Sertifika ile kolayca iş imkânları bulmalarında referans oluyor. Özellikle bu eğitimlerde kendi markası olan 'Muson Cosmetics' makyaj malzemelerini kullanan Ayşe Yıldırım katılımcılara eğitim sonunda 'Muson Cosmetics' markalı makyaj seti hediye ediyor.

Ayşe Yıldırım ve ekibi ile birlikte 5 Nisanda depremde zarar gören herkesin katılabileceği fakat çekilişi yolu ile 24 kişi belirleneceği grup eğitim olarak merkez Ofis Florya'da Ücretsiz bir eğitim planlanmakta. Detaylar Ayşe Yıldırımın sosyal medya hesaplarında duyurulacağını bildirdi.