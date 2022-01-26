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26 Ocak 2022 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 16:30:00

Ayşe Teyze için seferber oldular

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Kocaeli Kandıra'nın Erikli Köyü'nden Alo 153'ü arayan Ayşe Teyze, Sakarya'dan köydeki evine geldiğini, kar yağınca geri dönemediğini, suyu ve yemeğinin de bittiğini söyledi.

Kocaeli Kandıra'nın Erikli Köyü'nden Alo 153'ü arayan Ayşe Teyze, Sakarya'dan köydeki evine geldiğini, kar yağınca geri dönemediğini, suyu ve yemeğinin de bittiğini söyledi. Alo 153 personeli, tüm ekipleri seferber etti. Yaşlı kadın Eşme'de Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi ekiplerine teslim edildi.

Etiketler : Ayşe Teyze Kocaeli Kandıra Ayşe Teyze Sakarya
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