Ayşe Teyze için seferber oldular

Kocaeli Kandıra'nın Erikli Köyü'nden Alo 153'ü arayan Ayşe Teyze, Sakarya'dan köydeki evine geldiğini, kar yağınca geri dönemediğini, suyu ve yemeğinin de bittiğini söyledi. Alo 153 personeli, tüm ekipleri seferber etti. Yaşlı kadın Eşme'de Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi ekiplerine teslim edildi.

