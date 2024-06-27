Ayrılığın evreleri

Yoğun duygular sonrası yaşanan boşlukla kabullenememe ve şaşırma durumları meydana gelebilir. Bu duruma içsel olarak itiraz etmek doğal karşılanabilir. Fakat bu itirazları artarak devam ediyorsa psikoloğa danışılmasında fayda var. İşte ayrılığın psikolog gözlemiyle evreleri...

Neler oluyor

İlk evre neler olduğuna mantıklı bir cevap aramakla başlar. Günlerce aylarca belki de yıllarca yaşanan güzel anlar silip atılmıştır. Verilen emek ve yaşanılan güzel şeyler heba olmaya mahkûm kalmıştır. Bu da kişinin şaşırmasına sebep olur. Her zaman aynı yerde olan kişi artık yoktur. Bu da kişinin arayışa çıkmasına, arkadaşlarıyla vakit geçirmesine neden olur. Kişi, kendisini suçlayarak hayatına devam eder. Fakat ikinci evre her şeyi değiştirir...

Hayaller hayatlar

Birinci evrede yaşanan şaşkınlık biterek yerini hayal kırıklığı alır. Hayal edilen kişi 'gerçekten olması gereken kişi miydi?' diye düşünülür.

Hissizlik

Duygularda filtrelenme, ve güç dönemidir. Öldürmeyen acı güçlendirir diye düşünülerek hayata devam ederler...

Canım kendim

Bu dönem adında olduğu gibi 'kendimi seviyorum' dönemidir. 'Yaşanılan her şey iyi ki yaşandı... Kendime artık saygı duyuyorum' dönemidir.

Unuttum

Zorlu süreç biter... Artık toparlanmaya da gerek kalmaz. Yaşanılan tüm iyi ve güzel hislerin bir ders verdiği fark edilir. Her şey daha güzel olacaktır. Bu dönem arkadaşların ve sevenlerin desteği çok önemlidir.