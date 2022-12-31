Aynı çatı altında aile boyu eğitim
Bolu'da köy yaşam merkezine dönüştürülen ilkokulda kursa katılan kadınlardan bazıları çocuklarıyla aynı çatı altında eğitim görüyor.
Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Ibrıcak köyünde bir bölümü köy yaşam merkezine dönüştürülen ilkokulda kursa katılan kadınlardan bazıları çocuklarıyla aynı çatı altında eğitim görüyor. Kadınlar 3 hafta sürecek kursta hayvancılıkla ilgili bilgilendirilirken, bazılarının okula el ele geldikleri çocukları yan sınıflarda eğitimlerini sürdürüyor.