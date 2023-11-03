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03 Kasım 2023 Cuma 07:20:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 07:20:00

Aynaya yansıyan umut

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Gençliğinde kemoterapi alan kadın kuaför lösemili çocuklara peruklarıyla umut oluyor. Saçını bağışlayanlardan kesim ücreti almayan ve saç bakımı hediye eden hayırsever kuaför, şimdiye kadar 40 çocuğu hediye perukla mutlu etti.

BEŞ YILDIR BU AMAÇ YOLUNDA

Bursa Karacabey'de yaşayan Kader Akçay, 17 yaşındayken onkolojik rahatsızlığı dolayısıyla kemoterapi almaya başladı. Saçları döküldüğünde, arkadaşlarının hediye ettiği perukla büyük mutluluk yaşayınca bu konuda bir şeyler yapmak için kendine söz verdi. Kuaför olup kendi salonunu açan Kader, 15 yıldır yürüttüğü mesleğinde 5 senedir müşterileri tarafından bağışlanan saçlardan hazırlattığı perukları lösemili çocuklara ulaştırıyor.

GÜVEN VE MUTLULUK VERİYOR

Saçını bağışlayan müşterilerinden kesim ücreti almayan ve saç bakımı hediye eden Kader, bu faaliyeti sürekli hale getirerek şu ana kadar yaklaşık 40 çocuğu hediye perukla mutlu etti. Kader "Arkadaşlarım peruk hediye ettiğinde çok duygulanmıştım, böyle düşünen insanların varoluşu beni çok mutlu etmişti. Bir saç telinin bir insanda, kadında, çocukta ne kadar farklı olduğunu, ne kadar değer, güven kazandırdığının o gün farkına vardım" dedi.

Etiketler : bursa kadın kuaförü kemoterapi çocuk peruk
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