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17 Eylül 2022 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:17 Eylül 2022 Cumartesi 11:30:00

Aykut Burus: Saç tasarımı kişiye özel olmalı

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İmza attığı saç tasarımlarıyla ünü ülke sınırlarını aşan ve 15 yılın ardından kariyerine Bakü'de devam eden ünlü kuaför Aykut Burus, başarısının sırlarını ve saç tasarımının inceliklerini anlattı.

Kişiye özel saç tasarımı ve yenilikçi fikirleri ile 15 yılda sektörde kendine önemli bir yer edinen kuaför Aykut Burus, saç tasarım stüdyosu The Most çatısı altında kariyerine devam ediyor. The Most Levent'te geçirdiği başarılı 4 yılın ardından markanın Bakü şubesine transfer olan ünlü kuaför, "Saç tasarımı bir sanattır ve kesinlikle kişiye özel olmalıdır" diyor.

SAÇ TASARIMI TEKNİK, YARATICILIK VE YETENEK GEREKTİRİYOR

Mesleğine tutkuyla bağlı olan 33 yaşındaki Aykut Burus, yüz şeklinin her insanda farklı olduğunu vurgulayıp ekliyor: "Doğru bir tarz yaratmak için saç modeli seçiminde öncelikle yüz şekli dikkate alınmalı. Ardından yaşa ve saç kalitesine uygun bir kesim yapılmalı. Tüm bu aşamalar dikkate alınarak uygun boya rengi seçilmeli. Bu komplike bir iş, bir sanat. Hem teknik bilgi hem yaratıcılık hem de uygulamada yetenek gerektiriyor."

YENİ TREND KİŞİYE ÖZGÜ TASARIM

Saçı kadınların en değerli aksesuvarı olarak tanımlayan Aykut Burus, kişiye özgü renk ve kesin tasarımının kadınlar tarafından da artık benimsendiğini söylüyor: "Eskiden müşterilerimiz moda olan saç tasarımlarını yaptırmak için kapımızı çalardı. Biz de onları her modelin herkese uymayacağı konusunda ikna etmeye çalışırdık. Ama artık bu bilinç yavaş yavaş oturdu, hatta trende dönüştü. Saçlarını bize teslim edip ortaya çıkan sonuçları gördükçe olan güvenleri arttı."

Etiketler : saç bakımı saç tasarımı aykut burus
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