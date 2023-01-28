Ayılar uyumadı stres yüklüler: Ölü taklidi yapmayın ses çıkartın

Sıcak havaya aldanan hayvanlar ters köşe oldu. Kış uykusuna yatmayan boz ayılar yiyecek aramak için şehir merkezlerine inmeye başladı. Uzmanlar uyardı: 'Boz ayılar ürkektir, ormanda ses çıkartarak yürürseniz sizden saklanırlar. Ölü taklidi yapmanız ise hiçbir işe yaramaz.'



YALANCI BAHAR DÜZENLERİNİ BOZDU

Kara kış beklenirken birçok bölgede yalancı bahar etkisini gösterdi. Normalin üzerinde seyreden sıcaklıklar yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Başta ayılar olmak üzere kış uykusuna yatması gereken pek çok hayvan, bu dönemde vahşi yaşam alanlarında gezerken görüntüleniyor. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Özkan Evcin olası ayı saldırılarına karşı dikkatli olunması yönünde uyardı.

CANLI OLDUĞUNUZU RAHATLIKLA ANLIYOR

Kış uykusuna yatmayan ayıların saldırganlaşma ihtimalinden söz eden Evcin şunları dile getirdi: "Ormanlık alanlarda kişilerin ses çıkartarak gezmeleri iyi olacaktır. Çünkü boz ayı ürkek bir tür. Yani yavrulu dönemi ve yemek arayışı haricinde saldırmaz. Genellikle ses yaptığınız zaman sizinle karşılaşmak istemez. Kişi sessizse birden karşısına çıktığı için ayı korku refleksi ile saldırabilir. Ölü taklidi yapmak da işe yarayan bir yöntem değil. Hayvan sizin ölü ya da canlı olduğunuzu rahatlıkla hissedebilir."

Özkan Evcin "Kış uykusuna yatması gereken hayvanlar gözlemlediğimiz kadarıyla bu sene hiç yatmadılar. Fotokapanlardan aldığımız verilere de bakıyoruz, mesela ayılar sürekli geziyorlar. Hatta bazı hayvanların kürkleri dahi değişmemiş, onu görmeye başladık" dedi.

