Ayılar tatilcilere saldırdı! Kış uykusuna yatamayınca agresifleştiler
Bursa Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ve ormanda yiyecek bulamayan ayılardan birisi günübirlikçilere saldırdı.
Bursa Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ayılar, kar yağışıyla birlikte yerleşim yeri olan Sarıalan'a kadar gelip yiyecek aradı. Ormanda yiyecek bulamayan ayılardan birisi kar üstünde kendisini görüntüleyen günübirlikçilere saldırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Ayılar daha sonra bölgedeki restoran sahipleri tarafından ekmekle beslendi.