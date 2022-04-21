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21 Nisan 2022 Perşembe 10:02:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 15:57:00

Ayı yavrusuna biberonlu bakım

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Hakkari'de annesinden ayrı düşen ve tedavisi için Van'a getirilen ayı yavrusu "Hakvan"a rehabilitasyon merkezinde özenle bakılıyor.

Hakkari'de annesinden ayrı düşen ve tedavisi için Van'a getirilen ayı yavrusu "Hakvan"a rehabilitasyon merkezinde özenle bakılıyor. Üç saat aralıklarla özel diyet uygulanarak beslenen ve sıcak bir ortamda bakılan ayı yavrusu, sürekli veteriner hekimlerin gözetiminde tutuluyor, biberonla besleniyor.

Etiketler : Ayı yavrusuna biberonlu bakım Hakkari Hakvan
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