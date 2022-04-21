Ayı yavrusuna biberonlu bakım

Hakkari'de annesinden ayrı düşen ve tedavisi için Van'a getirilen ayı yavrusu "Hakvan"a rehabilitasyon merkezinde özenle bakılıyor. Üç saat aralıklarla özel diyet uygulanarak beslenen ve sıcak bir ortamda bakılan ayı yavrusu, sürekli veteriner hekimlerin gözetiminde tutuluyor, biberonla besleniyor.

