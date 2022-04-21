Ayı yavrusuna biberonlu bakım
Hakkari'de annesinden ayrı düşen ve tedavisi için Van'a getirilen ayı yavrusu "Hakvan"a rehabilitasyon merkezinde özenle bakılıyor.
Hakkari'de annesinden ayrı düşen ve tedavisi için Van'a getirilen ayı yavrusu "Hakvan"a rehabilitasyon merkezinde özenle bakılıyor. Üç saat aralıklarla özel diyet uygulanarak beslenen ve sıcak bir ortamda bakılan ayı yavrusu, sürekli veteriner hekimlerin gözetiminde tutuluyor, biberonla besleniyor.
- Kağıthane'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
- Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bulunduğu bölgede 14 kayıt dışı mezar bulundu
- Abant-Taşkesti kara yolu heyelan riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı
- Kent trafiği bluetooth teknolojisiyle anlık izlenebilecek
- Arsasını 'sağlığa' bağışladı
- Ayı yavrusuna biberonlu bakım