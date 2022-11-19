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19 Kasım 2022 Cumartesi 00:07:00 - Güncelleme:19 Kasım 2022 Cumartesi 00:07:00

Aydın'da tasmasız gezdirilen köpeğin saldırdığı kadın yaralandı

Kaynak: AA

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Aydın'ın Söke ilçesinde tasmasız dolaştırılan köpeğin saldırdığı kadın hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki parkta yürüyüş yapan Semra Kara (50), tasması bulunmayan köpeğin saldırısına uğradı.

Sahibinin müdahalesiyle köpek uzaklaştırılırken kolundan yaralanan kadın, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Kara, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada köpeğin tasmasız gezdirilmesine tepki gösterdi.

Kara, "Aniden üzerime geldiğini görünce korktum. Doğrudan koluma saldırdı. Kolumdan et parçası kopardı daha sonra parmaklarımı ısırmaya başladı. Ben 'kurtarın' diye bağırırken sahibi geldi. Zar zor köpeğin ağzından kurtuldum. Daha sonra ambulans geldi ve hastaneye sevk edildim." ifadelerini kullandı.

Koluna çok sayıda dikiş atıldığını, köpeğin sahibi hakkında polise şikayette bulunduğunu dile getiren Kara, "Ben de hayvanseverim fakat böyle bir olayın olmaması gerekirdi. Bu konunun takipçisi olacağım." dedi.

Öte yandan köpeğin sahibi hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

Etiketler : Aydın Semra Kara köpek saldırısı
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